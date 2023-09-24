Мор: «Спартак» победил «Динамо» благодаря везению»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе «красно-белых» над «Динамо» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению эксперта, «Спартак» добился успеха за счёт небольшого везения, так как «бело-голубые» имели достаточное количество возможностей для того, чтобы забить. Мор отметил, что «красно-белые» способны играть лучше.

«Хотелось бы увидеть более интересную игру, а эта победа всё же добыта, в том числе, и благодаря небольшому везению. У «Динамо» было очень много моментов, когда выручали Селихов и Максименко, и когда мяч пролетал рядом с каркасом ворот», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая пятое «Динамо» на одно очко. Девятый тур завершится завтра, 25 сентября, матчем «Факел» — «Рубин».