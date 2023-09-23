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Ловчев: Скоро Бабич станет главной фигурой в обороне «Спартака»

23 Сентября 2023 • 13:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 32 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру новичка «красно-белых» Срджана Бабича.

«Голы – это не главное для центрального защитника. Я, как бывший защитник, вижу, насколько серб хорош в оборонительных действиях – здесь он значительно лучше Жиго, недавно игравшего за «красно-белых», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Как считает специалист, в ближайшем будущем Бабич сможет стать ключевой фигурой в оборонительной линии «Спартака».

 27-летний футболист перебрался в стан «красно-белых» из «Альмерии» минувшим летом. В трех матчах за «Спартак» Бабич забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Срджан Бабич
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