Ловчев: Скоро Бабич станет главной фигурой в обороне «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру новичка «красно-белых» Срджана Бабича.

«Голы – это не главное для центрального защитника. Я, как бывший защитник, вижу, насколько серб хорош в оборонительных действиях – здесь он значительно лучше Жиго, недавно игравшего за «красно-белых», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Как считает специалист, в ближайшем будущем Бабич сможет стать ключевой фигурой в оборонительной линии «Спартака».

27-летний футболист перебрался в стан «красно-белых» из «Альмерии» минувшим летом. В трех матчах за «Спартак» Бабич забил два гола.