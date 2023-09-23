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Личка: «Не выиграли сегодня, но это не значит, что всё плохо»

23 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком».

- Кажется, что можно готовиться ко всему, что угодно, но быстрый гол - это то, что меняет твои планы? Вы как раз говорили про контратаки.

- Да, как раз говорили про контратаки. К сожалению, как и в первой игре здесь, очень быстро пропустили контратаку. Потом у нас игра, можно сказать, неплохо получалась, когда мы разворачивали быстро игру с фланга на фланг, были возможности подходить к штрафной, но в первом тайме тоже в штрафной был только Тюкавин, Смолов как второй нападающий, и Муми не хватало. «Спартак» использовал наши 2-3 ошибки в середине поля, там с этого мог прийти второй гол, скажу честно. Но второй тайм начали играть неплохо, катали мяч. У нас были большие возможности забить снова, но это наш четвертый матч, где мы не забиваем. У нас было четыре выхода один на один с вратарем, но не забиваем. Дома с «Пари НН» надо забивать - не забиваем. Сейчас с «Краснодаром» то же самое. За 60 минут у нас три отличные возможности, но не забиваем. Сегодня второй тайм у нас три момента, где надо забивать. Тяжело сейчас говорить после такой игры, потому что я думал, что мы заслуживаем как минимум набрать очко.

- Мое личное мнение, показалось, что вы 73 минуты верили в Карраскаля, и это было опрометчиво.

- Посмотрите. Таких игроков, как Карраскаль, Бителло, Муми Нгамалё, у них может быть и 5-8 минут, они умеют решать ситуации в очень важных моментах. К сожалению, у Карраскаля был отличный момент перед голом, он долго ждал. Та же самая ситуация у Тюкавина, когда отлично два раза открывалось в штрафной, но много времени всё это идет. Соперник имел всегда шанс развернуться, сыграть в подкате, подставить ногу. Сегодня Чавес, Бителло, Карраскаль, Смолов, Муми Нгамалё умеют отлично работать с мячом. Понятно, что не выиграли сегодня, но это не значит, что всё плохо. Нам надо сейчас больше стремиться доказывать на тренировках.

- Когда выходил Скопинцев, показалось, что переходили на три центральных. Вообще какая была задумка?

- Правильно, три центральных должны были играть сзади один в один, а Луис Чавес посередине, Скопинцев и Эли Даса на флангах пробовали обыгрывать или искать момент для подачи. Также мы потом пошли не на риск, но давить соперника и забивать гол. В этот момент, в это время у нас были голевые моменты, но, к сожалению, там реализация сегодня плохая была.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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Комментарии (1)
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Cruyff
23 Сентября 2023 в 21:50
ЛЫчка перестарался и вообще кто говорил что он тренер с большой буквы он просто заУрядный тренеришко вообще в РПЛ только один хороший думающий тренер это Осинькин
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