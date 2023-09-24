Шикунов: «Спартак» наиграл на победу, но и у «Динамо» было много моментов»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о победе «красно-белых» над «Динамо» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

Шикунов признался, что «Спартак», не пропустивший в третьей игре кряду, его приятно удивил. При этом, как считает эксперт, и у динамовцев было достаточно возможностей для того, чтобы забить гол.

«Конечно, «Спартаку» повезло. На победу наиграли, но у «Динамо» было много моментов. Селихов первый тайм всё тащил, Максименко вышел и вытащил второй тайм! «Спартак» выгрыз победу в этом матче», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Прямо сейчас «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ и опережает пятых динамовцев на одно очко.