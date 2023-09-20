Шикунов: «Абаскаль сам не понимает, чего хочет»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о победе «красно-белых» над «Пари НН» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

По мнению эксперта, несмотря на победу «красно-белых», главный тренер команды Гильермо Абаскаль никак не может разобраться с составом, регулярно производя ротацию.

«Доволен, что «Спартак» выиграл, но не игрой. В чемпионате почему-то всё серо. Такой большой состав, а тренер не может разобраться. Где-то не угадывает, не понимает, чего сам хочет», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 сентября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.