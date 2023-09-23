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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев: «Спартак» победит «Динамо», но будет непросто

23 Сентября 2023 • 16:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 28 мин.

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Динамо».

«Думаю, что команда Абаскаля победит, но дерби всегда получается тяжелым. «Спартаку» не будет так же просто, как в Кубке. «Динамо» держит тот результат в голове — хотят взять реванш», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Столичное дерби «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 23 сентября, в рамках девятого тура чемпионата России. Не пропустите начало встречи, которое запланировано на 19:00 по мск. Текстовая трансляция поединка пройдет на портале LiveResult.

Напомним, ранее в этом сезоне команды встречались в Кубке России, где «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1.

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Спартак Москва Динамо Москва Ринат Дасаев
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