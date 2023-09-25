Гафин: «Бителло — футболист с большим потенциалом»

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о перспективах полузащитника «бело-голубых» Бителло.

«Сможет ли Бителло стать лучшим игроком РПЛ? Бителло — футболист с большим потенциалом и высоким уровнем класса на сегодняшний день. Он быстро адаптируется, но ему нужно развиваться», — заявил функционер московского клуба в интервью «РБ Спорт». Гафин выразил надежду на то, что новички «Динамо» смогут принести пользу, а также будут прогрессировать не только индивидуально, но и в рамках команды.

После девяти туров Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 15 очками.