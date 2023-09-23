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Бонгонда быстро забил в матче «Спартак» - «Динамо»

23 Сентября 2023 • 19:14 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

В центральном матче девятого тура Премьер-лиги играют «Спартак» и «Динамо». Как и в кубковом матче этих команд, «красно-белые» очень быстро открыли счёт. Александр Соболев бросил мяч в свободную зону, Тео Бонгонда ускорился по центру к воротам, не обращая внимания на опекуна, и из пределов штрафной без особых проблем пробил в правую часть ворот без шансов для голкипера.

Счёт стал 1:0 в пользу «Спартака» уже на шестой минуте. В случае победы коллектив Гильермо Абаскаля поднимется на четвертое место и будет на очко опережать динамовцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Тео Бонгонда
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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