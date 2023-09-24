Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» меня удивило» — Шалимов

24 Сентября 2023 • 13:31 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Динамо» в матче против «Спартака».

«Бело-голубые» уступили команде Гильермо Абаскаля (0:1) в рамках игры девятого тура чемпионата России.

«Динамо» меня удивило. Мы привыкли, что футбол Марцела Лички — это атака, но тут он больше думал об обороне. Личка отошел от своей философии», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если посмотреть на другие команды, то всегда, когда тренер отходит от своей игры, это завершается неудачно.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в Российской премьер-лиге. Следующим соперником «бело-голубых» станет «Ахмат».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Шалимов Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
9 мин
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
0
0
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
14:03 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает, что «Динамо» нужно время
14:02 · Россия. Премьер-лига
Власов оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство
13:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за первое место»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Во втором тайме матча со «Спартаком» «Динамо» играло с большим преимуществом»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Пиняев и Салтыков - будущее сборной России»
13:41 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о получении денег за трансферы
13:41 · Россия. Премьер-лига
Терёхин — о безголевой серии Тюкавина: «Может, какой-то спад»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Зазулин дал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»
13:31 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» меня удивило» — Шалимов
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:29 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Зенита» Изидор ответил своим критикам
13:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «В этом сезоне хоть какая-то интрига существует»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уход Барриоса из «Зенита» зимой невозможен»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Колосков: У Джикии произошёл спад, но он вернётся в основу
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался об игровом времени защитника «Спартака» Джикии
Все новости
Рекомендуем