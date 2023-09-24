«Динамо» меня удивило» — Шалимов

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Динамо» в матче против «Спартака».

«Бело-голубые» уступили команде Гильермо Абаскаля (0:1) в рамках игры девятого тура чемпионата России.

«Динамо» меня удивило. Мы привыкли, что футбол Марцела Лички — это атака, но тут он больше думал об обороне. Личка отошел от своей философии», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если посмотреть на другие команды, то всегда, когда тренер отходит от своей игры, это завершается неудачно.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в Российской премьер-лиге. Следующим соперником «бело-голубых» станет «Ахмат».