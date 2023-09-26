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Борис Игнатьев: «Не ожидал от Соболева такой быстрой оценки ситуации и такого исполнения»

26 Сентября 2023 • 15:20 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поединке «Спартака» и «Динамо».

- После матча «Спартак» - «Динамо» пошло мнение, что игра стала бенефисом вратарей. Согласны с этим?

- Вратари сыграли здорово. Эти три футболиста, которые участвовали в дерби – одни из лучших голкиперов нашего чемпионата. Максименко сыграл очень удачно, выручал во многих эпизодах. Несколько его сейвов были просто потрясающие.

- Игра была больше ничейной, или «Спартак» переиграл соперника?

- Матч вообще получился очень содержательным и динамичным. Поначалу «Спартак» имел ощутимый перевес, но потом все выровнялось, и атаки шли одна за одной в обе стороны. А во втором тайме «Динамо» имело возможность набрать очки. Но благодаря комбинации Соболева с Бонгонда мы увидели шедевр. Я не ожидал от Александра такой быстрой оценки ситуации и такого исполнения. Но «Динамо» я бы не стал хаять. Команда делала все возможное, чтобы выровнять ситуацию. Но у нее есть вопросы по составу.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Борис Игнатьев Александр Соболев
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