В «Динамо» подтвердили интерес к Киршу

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил наличие переговоров по защитнику «Зенита» Илье Киршу.

«Да, мы интересовались Киршем, делали предложение по нему», — заявил функционер «бело-голубых» в интервью Sport24. Причину срыва трансфера Пивоваров решил не разглашать, отметив, что эти детали должны остаться между «Зенитом» и «Динамо».

Напомним, что Илья Кирш перешёл в «Ростов» на правах аренды на один год. В текущем сезоне Кирш вышел на поле в шести матчах в составе «Зенита-2», а также в одном поединке за «Ростов» в рамках Кубка России.