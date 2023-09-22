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​Мартинс: «Свободно говорить на русском я пока не могу»

22 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 38 мин.

Полузащитник Кристофер Мартинс рассказал о своих успехах в изучении русского языка. По словам игрока сборной Люксембурга, общаться на русском свободно он пока что не может.

«Свободно говорить я пока, конечно, не могу, но выучил уже много слов, стараюсь как можно чаще общаться с ребятами из команды», - слова Мартинса приводятся на сайте «Спартака».

Кристофер Мартинс перебрался в «Спартак» в конце января 2022 года. С тех пор 26-летний полузащитник провёл за «красно-белых» 48 матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 23 сентября – против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кристофер Мартинс
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