​Мартинс: «Свободно говорить на русском я пока не могу»

Полузащитник Кристофер Мартинс рассказал о своих успехах в изучении русского языка. По словам игрока сборной Люксембурга, общаться на русском свободно он пока что не может.

«Свободно говорить я пока, конечно, не могу, но выучил уже много слов, стараюсь как можно чаще общаться с ребятами из команды», - слова Мартинса приводятся на сайте «Спартака».

Кристофер Мартинс перебрался в «Спартак» в конце января 2022 года. С тех пор 26-летний полузащитник провёл за «красно-белых» 48 матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 23 сентября – против «Динамо».