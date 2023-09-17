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Дьяков: «Я думал, что Бабич будет играть в паре с Джикией, но Абаскаль доверяет Дуарте»

17 Сентября 2023 • 13:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о непопадании Георгия Джикии в стартовый состав «Спартака».

Дьяков признался, что ожидал увидеть Джикию в паре с новобранцем команды Срджаном Бабичем, однако главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль предпочитает россиянину парагвайца Алексиса Дуарте.

«Я думал, что Бабич будет играть в паре с Джикией, но как мы видим Абаскаль доверяет Дуарте уже не первый матч и всегда в ротацию попадали Джикия и Литвинов. Бабич сразу вписался, как качественный защитник», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Напомним, что вчера, 16 сентября, в игре восьмого тура РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный и победный мяч в этой встрече забил Бабич уже в добавленное арбитром время. На сегодняшний день «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 13 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Дьяков Георгий Джикия
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