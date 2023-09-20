​Титов – о работе в «Спартаке»: «Были претензии, что пропускаем хотя бы один мяч – сейчас дома пропускаем четыре, и всё нормально»

Егор Титов высказался о времени работы в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в «Спартаке». Так, известный в прошлом футболист вспомнил о претензиях, которые поступали.

«Были претензии, что «Спартак» пропускает хотя бы один мяч. Про два я уже и не говорю. Сейчас в домашнем матче мы пропускаем четыре мяча от «Пари НН» и, в принципе, всё нормально. Веселая игра, все довольны», - цитирует Титова Metaratings.

Титов отметил, что его тревожит большое количество пропущенных голов у нынешнего «Спартака».

Напомним, что в августе «Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России на своём поле с результатом 5:4.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 23 сентября – против «Динамо» в девятом туре Премьер-лиги.