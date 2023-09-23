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Силкин: «Динамо» надо играть плотнее и не давать «Спартаку» свободно распоряжаться мячом в центре поля» эксклюзив

23 Сентября 2023 • 11:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 36 мин.

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о столичном дерби.

- В противостоянии «Спартак» - «Динамо» какой результат наиболее вероятен?

- Сложно предсказать, потому что играют две команды, а не одна. Они на Кубок недавно сыграли, «Динамо» получилось по шапке, и с учетом той встречи Личка должен внести коррективы сегодня. Надо поплотнее играть, не давать «Спартаку» свободно распоряжаться мячом в центре поля. А то они сыграли в недавнем матче всего 20 минут, и счет был уже 0:4. Все стало понятно.

- Но на Кубок у «Динамо» вышел резервный состав, а сегодня он будет сильнейший.

- Никого не волнует, какой состав. Тут название само по себе очень важно.

- У «Динамо» не все гладко: в последних матчах РПЛ команда не смогла выиграть.

- У каждого клуба бывает яма. Мы это видели даже у «Зенита». Судя по последним результатам, «Динамо» все-таки выходит из пике, потому что в РПЛ не проигрывает несколько матчей. Но тут не важно, яма - не яма, потому что игра очень принципиальная предстоит. Настраивать ребят не надо. Они сами все понимают.

- У «Спартака» будет преимущество из-за родных стен?

- Дело не в этом. «Динамо» в прошлом или позапрошлом году 2:0 вело, но в итоге упустило победу. То есть чуть расслабились и получили пару мячей. Играть надо от свистка до свистка.

Елена Григорьевская

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