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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё: В «Динамо» пришли мастеровитые футболисты, способные заменить Захаряна

16 Сентября 2023 • 11:24 Комментировать
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...
Динамо Москва
23.09 19:00

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением о летних трансферах «бело-голубых».

«В «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем — они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», — приводит слова Нгамалё «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и стал автором трех голевых передач.

В пятницу, 15 сентября, «бело-голубые» не смогли обыграть «Пари НН» (1:1). Нгамалё провел на поле 80 минут и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Динамо» занимает второе место в чемпионате России, набрав 15 очков в восьми играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян Муми Нгамалё
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