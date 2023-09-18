Полузащитник «Шинника» Артём Самсонов, недавно проведший 50-й матч за ярославский клуб, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. В интересной беседе Артём рассказал о выступлениях за московский «Спартак», работе с Вадимом Евсеевым и лучших полузащитниках в истории футбола.

- Артём, здравствуйте! Начну со своего традиционного вопроса. Почему вы соглашаетесь общаться с прессой?

- Приветствую! Разные ситуации бывают. Иногда просят после игр дать небольшой комментарий. Бывает, что соглашаюсь, бывает, что нет. Общение с прессой - это способ донесения информацию до болельщиков. Журналисты задают вопросы про внутренние дела команды, почему бы не ответить?

- В интернете есть видео, на котором вы общаетесь с репортёром и пытаетесь выхватить из его рук микрофон, но при этом сам корреспондент не горит желанием вам его отдавать.

- Да, он мне до самого разговора сказал, чтобы я во время своих ответов брал у него микрофон из-за проблем со звуком, но сам, видимо, забыл о своей просьбе. Неловко получилось. Было смешно.

- Сейчас «Шинник» идёт на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Вы ожидали, что команда так быстро начнёт показывать хорошие результаты?

- Да, состав сильно поменялся по сравнению с прошлым годом. Мы думали, что будет сложнее, стартовали не очень хорошо. Сейчас у нас неплохая победная серия, в будущее смотрим с оптимизмом.

- Вы играли в «Шиннике», затем ушли в «Калугу», а теперь снова вернулись в Ярославль. Как изменилась поддержка болельщиков по сравнению с вашим предыдущим заходом в клуб?

- Первый мой год в команде выпал на карантинный отрезок, так что болельщиков было совсем мало. Потом мы играли во Второй лиге, на стадионе появился ажиотаж. Здесь поддержка зрителей чувствуется всегда.

- Актуальный вопрос про посещаемость. Как относитесь к введению Fan ID?

- У меня нет Fan ID. Я не очень хорошо отношусь к этому явлению. Никому не составляет труда сделать это удостоверение, но на том же Кубке России Fan ID не нужен, а трибуны на кубковых играх заполняются куда лучше. Так не должно быть.

- Вернёмся к делам футбольным. Вы работаете с Дмитрием Хомухой, расскажите о нём как о специалисте.

- Работать с ним нравится, требования у него достаточно высокие. Я работал с ним в «Калуге», так что тут мне было просто адаптироваться. Он всегда вовлечён в игровой процесс, подсказывает нам.

- Вы также работали с Вадимом Евсеевым. Чем тренер Хомуха отличается от тренера Евсеева?

- У каждого тренера свой подход, Евсеев тоже классный специалист.

- Евсеев - это про мотивацию, а Хомуха - про тактику?

- Сложно вот так сравнивать двух тренеров. Про Евсееве было больше выходных, это я точно знаю.

- С Вадимом Валентиновичем было боязно работать?

- Боязно не было. Пихнёт и пихнёт, любой тренер может проявлять жёсткость.

- Летом у вас были другие варианты продолжения карьеры?

- Ходили разговоры о предложениях от других команд Первой лиги, но как только появился вариант с «Шинником», я сразу на него согласился. Я здесь был, мне здесь всё нравилось и нравится.

- Вы - воспитанник московского «Спартака», привлекались к тренировкам с основным составом и играли за него. В Москве вы работали с Муратом Якиным. Скажите, он - странный специалист?

- В тренировочном процессе он был нормальным тренером. Он же и подтянул меня к тренировкам с основным составом. Я тогда был совсем молодым, а старшие говорили, что им многое непонятно.

- По физике гонял?

- Да, было много работы на тренажёрах. В этом плане он гонял нас нормально. Сначала было тяжеловато, но потом привык.

- Тогда на одной из тренировок вы показали второй результат на «йо-йо тесте», а первое место занял Квинси Промес. Как вам это удалось?

- Мне просто сказали бежать до талого, вот я и бежал, пока ноги не остановились. По дыхалке ещё силы оставались, но ноги уже не поднимались.

- Можете назвать Промеса лучшим легионером в истории РПЛ?

- Одним из лучших точно. Фернандо и Луис Адриано тоже выступали на хорошем уровне. Эльдар Низамудтинов играл за «Спартак» в нулевые. Он рассказывал, что Алекс был в космическом состоянии, Веллитон уже меньше. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж.

- Вратарь Артём Ребров. Что можете сказать о нём?

- Спокойный и воспитанный человек. Добрый и позитивный.

- Он помогал вам адаптироваться?

- Да, всегда подсказывал. Всё показывал и рассказывал как в быту, так и на поле.

- Сергей Паршивлюк, тогда игравший за «красно-белых», много пихал своим младшим товарищам?

- Я с ним не пересекался в главной команде, он тогда играл за «Спартак-2» по своим причинам. Наоборот он создавал атмосферу в команде. Кстати, рассказывал, что во второй команде моральное состояние куда лучше, чем в первой.

- А Денис Глушаков, который был вашим партнёром по амплуа, каким образом ставил себя в коллективе?

- Как настоящий капитан. Я не общался с ним близко, но он решал многие вопросы на поле. В чемпионский год он выступал очень круто.

- Артём Дзюба уже тогда был главным юмористом в раздевалке?

- Да, у него постоянно шутки были, рот в этом плане не закрывался. Если играл с Артёмом в одной команде на тренировках, то лучше было не проигрывать, потому что он быстро рассказывал тебе многое. С ним в этом плане было не загулять.

- Следите за его шоу со Слуцким?

- Да, смотрел несколько выпусков. Моментами очень смешно.

- Вам нравится такой юмор?

- Да. Многим непонятно, но люди, которые варятся в футболе, всё понимают. Это внутрицеховой юмор.

- Можете назвать Дзюбу лучшим форвардом современной России?

- В пятёрку точно входит, но точно не лучший. У него есть хорошие качества.

- А Павлюченко?

- Тоже хороший форвард. В моём персональном рейтинге он выше Дзюбы.

- Артём переходил в «Зенит», когда вы были в команде. Сам процесс его ухода прошёл мирно?

- Ничего плохого не было, всё происходило обычно. Просто ушёл и всё. Скандалов не было.

- Тогда клубом владел Леонид Федун. Как он участвовал в жизни команды?

- В раздевалку приходил после важных игр, на сборах появлялся достаточно часто. Был в курсе всего, что происходило в команде.

- Молодые футболисты его интересовали?

- Он приезжал на матчи «Спартака-2», смотрел на наши игры. Лично я с ним не общался.

- Тренировал команду тогда Массимо Каррера. Почему ему удалось привести команду к чемпионству?

- Тогда собрался сильный состав, было много опытных игроков. В том чемпионстве я бы не стал скидывать со счетов заслугу предыдущего тренерского штаба во главе с Аленичевым. Каррера подхватил команду Аленичева и добавил ей надёжности в обороне. Роман Пилипчук помогал с тактикой, сам Каррера хороший мотиватор.

- Окунёмся в ваше детство. Вы самостоятельно пришли в футбол?

- С детства нравилось играть в мяч. Как только мне исполнилось пять лет, я сразу захотел пойти в футбольную школу. Взяли только годом позже, так и начал играть в футбол.

- Другие варианты с выбором профессии у вас были?

- Нет. Начал заниматься и сразу понял, что это моё.

- Не было страшно ставить всё только на футбол?

- Я тогда был маленьким, не думал об этом. Мне нравилось тренироваться и играть. Постарше стал и понял, что у меня только одна дорога.

- Родной дом вы покинули в 11 лет, тогда же оказались в академии «Спартака». Как вам дался переезд?

- Возраст был ещё неосознанным. Поехал и поехал. Отец был против, но мама отпустила, сказав, что другого такого шанса может и не быть. Калуга недалеко от Москвы, так что папа каждые выходные приезжал на игры.

- Как обстояли бытовые дела в интернате «Спартака»?

- Поначалу было просто тяжело адаптироваться, но через полгода я привык. Первое время жили в гостиницах, дело не хватало, но это нормальное явление. Я приехал в ноябре, а в начале лета нас из гостиницы переселили в квартиры. Мама у меня была воспитательницей, жил с ней и тремя пацанами. Жано Анандизе со мной жил, но он тогда на русском вообще не разговаривал, так что мы не общались. Потом как-то быстро он в основной состав пробился.

Потом клуб выкупил этаж в общежитии колледжа, только затем переехали на базу. С Жано мы совсем недолго жили, дней десять.

- На кого из футболистов вы ориентировались в детстве?

- Изначально я был нападающим, тогда кумиром был Тьерри Анри. Из центра поля нравились Пирло, Иньеста и Зидан. Хави нравился меньше Иньесты.

- Традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В ожидании.

- Тройка лучших иностранных игроков, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола.

- Зидан, Пирло, Иньеста, Джерард и Лэмпард.

- Вы можете назвать себя спартаковцем?

- Могу.

- Работать или не работать?

- Работать.

- Флэш или большое интервью?

- Флэш.

- Сколько финтов в вашем арсенале?

- Один! Может, два.

- Забить один или отдать пять?

- Отдать пять.

- Лучший момент вашей карьеры?

- Дебют за основу «Спартака».

- Топ-3 места, обязательные для посещения в Калужской области?

- Музей космонавтики, Оптина пустынь и Шамординский монастырь.

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Месси.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Гвардиола.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Месси или Роналду?

- Месси. Он лучший!

- Россия - футбольная страна?

- Да.