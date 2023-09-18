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«Промес сначала казался мальчишкой со стороны»: Экс-игрок «Спартака» Самсонов – о Каррере, жизни с Ананидзе и «Шиннике» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 10:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Полузащитник «Шинника» Артём Самсонов, недавно проведший 50-й матч за ярославский клуб, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. В интересной беседе Артём рассказал о выступлениях за московский «Спартак», работе с Вадимом Евсеевым и лучших полузащитниках в истории футбола.

- Артём, здравствуйте! Начну со своего традиционного вопроса. Почему вы соглашаетесь общаться с прессой?
- Приветствую! Разные ситуации бывают. Иногда просят после игр дать небольшой комментарий. Бывает, что соглашаюсь, бывает, что нет. Общение с прессой - это способ донесения информацию до болельщиков. Журналисты задают вопросы про внутренние дела команды, почему бы не ответить?
- В интернете есть видео, на котором вы общаетесь с репортёром и пытаетесь выхватить из его рук микрофон, но при этом сам корреспондент не горит желанием вам его отдавать.
- Да, он мне до самого разговора сказал, чтобы я во время своих ответов брал у него микрофон из-за проблем со звуком, но сам, видимо, забыл о своей просьбе. Неловко получилось. Было смешно.
- Сейчас «Шинник» идёт на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Вы ожидали, что команда так быстро начнёт показывать хорошие результаты?
- Да, состав сильно поменялся по сравнению с прошлым годом. Мы думали, что будет сложнее, стартовали не очень хорошо. Сейчас у нас неплохая победная серия, в будущее смотрим с оптимизмом.
- Вы играли в «Шиннике», затем ушли в «Калугу», а теперь снова вернулись в Ярославль. Как изменилась поддержка болельщиков по сравнению с вашим предыдущим заходом в клуб?
- Первый мой год в команде выпал на карантинный отрезок, так что болельщиков было совсем мало. Потом мы играли во Второй лиге, на стадионе появился ажиотаж. Здесь поддержка зрителей чувствуется всегда.
- Актуальный вопрос про посещаемость. Как относитесь к введению Fan ID?
- У меня нет Fan ID. Я не очень хорошо отношусь к этому явлению. Никому не составляет труда сделать это удостоверение, но на том же Кубке России Fan ID не нужен, а трибуны на кубковых играх заполняются куда лучше. Так не должно быть.
- Вернёмся к делам футбольным. Вы работаете с Дмитрием Хомухой, расскажите о нём как о специалисте.
- Работать с ним нравится, требования у него достаточно высокие. Я работал с ним в «Калуге», так что тут мне было просто адаптироваться. Он всегда вовлечён в игровой процесс, подсказывает нам.
- Вы также работали с Вадимом Евсеевым. Чем тренер Хомуха отличается от тренера Евсеева?
- У каждого тренера свой подход, Евсеев тоже классный специалист.
- Евсеев - это про мотивацию, а Хомуха - про тактику?
- Сложно вот так сравнивать двух тренеров. Про Евсееве было больше выходных, это я точно знаю.
- С Вадимом Валентиновичем было боязно работать?
- Боязно не было. Пихнёт и пихнёт, любой тренер может проявлять жёсткость.
- Летом у вас были другие варианты продолжения карьеры?
- Ходили разговоры о предложениях от других команд Первой лиги, но как только появился вариант с «Шинником», я сразу на него согласился. Я здесь был, мне здесь всё нравилось и нравится.
- Вы - воспитанник московского «Спартака», привлекались к тренировкам с основным составом и играли за него. В Москве вы работали с Муратом Якиным. Скажите, он - странный специалист?
- В тренировочном процессе он был нормальным тренером. Он же и подтянул меня к тренировкам с основным составом. Я тогда был совсем молодым, а старшие говорили, что им многое непонятно.
- По физике гонял?
- Да, было много работы на тренажёрах. В этом плане он гонял нас нормально. Сначала было тяжеловато, но потом привык.
- Тогда на одной из тренировок вы показали второй результат на «йо-йо тесте», а первое место занял Квинси Промес. Как вам это удалось?
- Мне просто сказали бежать до талого, вот я и бежал, пока ноги не остановились. По дыхалке ещё силы оставались, но ноги уже не поднимались.
- Можете назвать Промеса лучшим легионером в истории РПЛ?
- Одним из лучших точно. Фернандо и Луис Адриано тоже выступали на хорошем уровне. Эльдар Низамудтинов играл за «Спартак» в нулевые. Он рассказывал, что Алекс был в космическом состоянии, Веллитон уже меньше. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж.

- Вратарь Артём Ребров. Что можете сказать о нём?
- Спокойный и воспитанный человек. Добрый и позитивный.
- Он помогал вам адаптироваться?
- Да, всегда подсказывал. Всё показывал и рассказывал как в быту, так и на поле.
- Сергей Паршивлюк, тогда игравший за «красно-белых», много пихал своим младшим товарищам?
- Я с ним не пересекался в главной команде, он тогда играл за «Спартак-2» по своим причинам. Наоборот он создавал атмосферу в команде. Кстати, рассказывал, что во второй команде моральное состояние куда лучше, чем в первой.
- А Денис Глушаков, который был вашим партнёром по амплуа, каким образом ставил себя в коллективе?
- Как настоящий капитан. Я не общался с ним близко, но он решал многие вопросы на поле. В чемпионский год он выступал очень круто.
- Артём Дзюба уже тогда был главным юмористом в раздевалке?
- Да, у него постоянно шутки были, рот в этом плане не закрывался. Если играл с Артёмом в одной команде на тренировках, то лучше было не проигрывать, потому что он быстро рассказывал тебе многое. С ним в этом плане было не загулять.
- Следите за его шоу со Слуцким?
- Да, смотрел несколько выпусков. Моментами очень смешно.
- Вам нравится такой юмор?
- Да. Многим непонятно, но люди, которые варятся в футболе, всё понимают. Это внутрицеховой юмор.
- Можете назвать Дзюбу лучшим форвардом современной России?
- В пятёрку точно входит, но точно не лучший. У него есть хорошие качества.
- А Павлюченко?
- Тоже хороший форвард. В моём персональном рейтинге он выше Дзюбы.
- Артём переходил в «Зенит», когда вы были в команде. Сам процесс его ухода прошёл мирно?
- Ничего плохого не было, всё происходило обычно. Просто ушёл и всё. Скандалов не было.
- Тогда клубом владел Леонид Федун. Как он участвовал в жизни команды?
- В раздевалку приходил после важных игр, на сборах появлялся достаточно часто. Был в курсе всего, что происходило в команде.
- Молодые футболисты его интересовали?
- Он приезжал на матчи «Спартака-2», смотрел на наши игры. Лично я с ним не общался.
- Тренировал команду тогда Массимо Каррера. Почему ему удалось привести команду к чемпионству?
- Тогда собрался сильный состав, было много опытных игроков. В том чемпионстве я бы не стал скидывать со счетов заслугу предыдущего тренерского штаба во главе с Аленичевым. Каррера подхватил команду Аленичева и добавил ей надёжности в обороне. Роман Пилипчук помогал с тактикой, сам Каррера хороший мотиватор.

- Окунёмся в ваше детство. Вы самостоятельно пришли в футбол?
- С детства нравилось играть в мяч. Как только мне исполнилось пять лет, я сразу захотел пойти в футбольную школу. Взяли только годом позже, так и начал играть в футбол.
- Другие варианты с выбором профессии у вас были?
- Нет. Начал заниматься и сразу понял, что это моё.
- Не было страшно ставить всё только на футбол?
- Я тогда был маленьким, не думал об этом. Мне нравилось тренироваться и играть. Постарше стал и понял, что у меня только одна дорога.
- Родной дом вы покинули в 11 лет, тогда же оказались в академии «Спартака». Как вам дался переезд?
- Возраст был ещё неосознанным. Поехал и поехал. Отец был против, но мама отпустила, сказав, что другого такого шанса может и не быть. Калуга недалеко от Москвы, так что папа каждые выходные приезжал на игры.
- Как обстояли бытовые дела в интернате «Спартака»?
- Поначалу было просто тяжело адаптироваться, но через полгода я привык. Первое время жили в гостиницах, дело не хватало, но это нормальное явление. Я приехал в ноябре, а в начале лета нас из гостиницы переселили в квартиры. Мама у меня была воспитательницей, жил с ней и тремя пацанами. Жано Анандизе со мной жил, но он тогда на русском вообще не разговаривал, так что мы не общались. Потом как-то быстро он в основной состав пробился.
Потом клуб выкупил этаж в общежитии колледжа, только затем переехали на базу. С Жано мы совсем недолго жили, дней десять.
- На кого из футболистов вы ориентировались в детстве?
- Изначально я был нападающим, тогда кумиром был Тьерри Анри. Из центра поля нравились Пирло, Иньеста и Зидан. Хави нравился меньше Иньесты.

- Традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...
- В ожидании.
- Тройка лучших иностранных игроков, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола.
- Зидан, Пирло, Иньеста, Джерард и Лэмпард.
- Вы можете назвать себя спартаковцем?
- Могу.
- Работать или не работать?
- Работать.
- Флэш или большое интервью?
- Флэш.
- Сколько финтов в вашем арсенале?
- Один! Может, два.
- Забить один или отдать пять?
- Отдать пять.
- Лучший момент вашей карьеры?
- Дебют за основу «Спартака».
- Топ-3 места, обязательные для посещения в Калужской области?
- Музей космонавтики, Оптина пустынь и Шамординский монастырь.
- Лучший игрок минувшего европейского сезона?
- Месси.
- Лучший тренер минувшего европейского сезона?
- Гвардиола.
- Лучший клуб минувшего европейского сезона?
- «Манчестер Сити».
- Месси или Роналду?
- Месси. Он лучший!
- Россия - футбольная страна?
- Да.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шинник Калуга Дмитрий Хомуха Артём Дзюба Вадим Евсеев Артём Самсонов Массимо Каррера Жано Ананидзе Квинси Промес
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