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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятницкий: «Абаскаль не годится для «Спартака»

18 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Пятницкий раскритиковал работу испанского специалиста, выразив мнение, что «Спартаку» нужен другой тренер. Эксперт не смог назвать возможного преемника Абаскаля, отметив лишь, что им должен стать россиянин.

«Абаскаль не годится для «Спартака». Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? А команда сейчас чемпионская и способна бороться за трофей», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Пятницкий Гильермо Абаскаль
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