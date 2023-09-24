Червиченко: «Спартак» был лучше «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе «красно-белых» над «Динамо» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению эксперта, несмотря на то, что «бело-голубым» удалось создать достаточно опасных моментов у ворот «Спартака», хозяева выглядели лучше и одержали заслуженную победу.

«Если брать общую картину, то «Спартак» был быстрее в перехватах, в выходе в атаку, накрывал соперника. «Динамо» было более прибитое, а Нгамалё вообще выступал в роли вредителя», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В девяти турах РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице.