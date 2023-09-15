Булыкин рассказал, почему «Динамо» упустило три очка в игре с «Пари НН»

Бывший форвард столичных динамовцев Дмитрий Булыкин рассказал, почему «бело-голубые» не смогли сохранить свои ворота сухими в вечернем матче с «Пари НН» (1:1) и пропустили гол в концовке.

«Очень здорово динамовцы начали, играли хорошо, забили. Но затем не использовали возможности увеличить преимущество и в концовке расслабились. Гости наоборот своим шансом на последних минутах воспользовались», - говорит Булыкин Vprognoze.ru.

Как пояснил Булыкин, в голевом эпизоде игроки «Динамо» словно «застряли».

«А гости вышли вшестером против четверых и забили красивый гол», - добавил эксперт.

Напомним, что, набрав один балл «Динамо» вышло на чистое второе место турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. Но впереди в восьмом туре нас ждут игры ближайших конкурентов москвичей – «Зенита» и «Крыльев Советов».