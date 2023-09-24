Шишкарёв: «После того, как смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды»

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказался о матче девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

По мнению эксперта, уровень обеих московских команд очень низок. При этом Шишкарёв похвалил вратарей, принимавших участие в этой игре.

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Порадовали вратари и той, и другой команды. Александр Соболев безобразный, хоть в моменте с голом и отдал передачу», — цитирует Шишкарёва РИА Новости.

В девяти турах РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Динамовцы же идут на пятой строчке, отставая от «красно-белых» на один балл.