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В «Спартаке» рассказали о том, как проходит восстановление Тавареша

21 Сентября 2023 • 14:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления защитника «красно-белых» Томаша Тавареша после травмы.

Напомним, в минувшее межсезонье 22-летний португалец получил разрыв крестообразной связки.  

«Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернётся в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Тавареш перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из «Бенфики». В составе «красно-белых» защитник успел провести 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш Дмитрий Зеленов
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