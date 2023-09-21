В «Спартаке» рассказали о том, как проходит восстановление Тавареша

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления защитника «красно-белых» Томаша Тавареша после травмы.

Напомним, в минувшее межсезонье 22-летний португалец получил разрыв крестообразной связки.

«Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернётся в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Тавареш перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из «Бенфики». В составе «красно-белых» защитник успел провести 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.