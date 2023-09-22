Агент Тюкавина — о новом контракте: «Если не продлим, трагедии не будет»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном продлении трудового договора своего клиента с «бело-голубыми».

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения, значит, продлим контракт. Если не продлим, трагедии не будет», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Агент добавил, что не нужно никого торопить, ведь у футболиста есть еще полтора года действующего контракта.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий забил три мяча и сделал четыре ассиста в 11 матчах во всех турнирах.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет семь миллионов евро.