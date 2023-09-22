Кристофер Мартинс: «Если ты понимаешь, чего от тебя хочет тренер, то позиция не так важна»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

«У меня большой опыт игры на разных ролях в прошлых командах. Я не придаю этому особенного значения. Если ты понимаешь, чего от тебя хочет тренер и что для этого нужно делать, то позиция не так важна», — цитирует Мартинса официальный сайт московского клуба.

В текущем сезоне люксембургский хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, в которых один раз смог поразить ворота соперника и сделал две голевые передачи.

За восемь туров «Спартак» набрал 13 очков и на данный момент находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.