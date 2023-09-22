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Кристофер Мартинс: «Если ты понимаешь, чего от тебя хочет тренер, то позиция не так важна»

22 Сентября 2023 • 17:29 Комментировать
Спартак Москва
...
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Через 23 ч. 36 мин.

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

«У меня большой опыт игры на разных ролях в прошлых командах. Я не придаю этому особенного значения. Если ты понимаешь, чего от тебя хочет тренер и что для этого нужно делать, то позиция не так важна», — цитирует Мартинса официальный сайт московского клуба.

В текущем сезоне люксембургский хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, в которых один раз смог поразить ворота соперника и сделал две голевые передачи.

За восемь туров «Спартак» набрал 13 очков и на данный момент находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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