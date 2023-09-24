Шавло: «Соболев вообще не попал в игру, его надо было менять»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался о стартовом составе «красно-белых», который вышел на матч с «Динамо».

«Абаскаль все время ставит Дуарте в состав, я бы выбрал Джикию. Считаю, что Соболев вообще не попал в игру, его надо было менять. Там разминался Игнатов, могли его выпустить», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Бонгонда провел хороший матч, его можно было бы использовать в центре нападения, но, наверное, Абаскаль видит по-другому.

Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» в девятом туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

В следующем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».