Радимов: «Спартак» провёл качественную игру с «Динамо»

Российский тренер и футбольный эксперт Владислав Радимов признался, что «Спартак» порадовал его в матче девятого тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Важная победа в дерби, плюс довольно качественная игра, и даже несмотря на допущенные моменты, надежно было в обороне», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предстоящем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Крыльями Советов». Игра пройдет 1 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.