Титов - о Медине: По мне, есть футболисты российские не хуже

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины в столичный клуб.

Напомним, что «красно-белые» заплатили ЦСКА за парагвайца семь миллионов евро.

Экс-тренер «Спартака» считает, что есть российские футболисты не хуже, которых можно было бы купить за такие деньги.

«Взяли – хорошо. Классный футболист, умный, но пока мы не видим то, чего от него ожидали», - приводит слова Титова Metaratings.ru.

Медина за девять проведенных игр за «Спартак» смог отметиться одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.