Булыкин дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-нападающий столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч «бело-голубых» со «Спартаком».

«Какой результат должен быть в этой встрече? Думаю, что будет результативная ничья – 2:2», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Ранее эксперт заявил, что считает «Спартак» фаворитом предстоящего матча за счет домашнего поля.

Поединок девятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» запланирован на 23 сентября в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult будет освещать игру в прямой текстовой трансляции.

На данный момент подопечные Марцела Лички идут на четвертом месте в РПЛ. «Красно-белые» — шестые.

Любопытная теория: Дерби «Спартака» и «Динамо» может закончиться со счётом 4:4