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Борис Игнатьев: «В матче «Спартак» - «Динамо» ничья устроит обе команды, хотя у хозяев больше аргументов для победы» эксклюзив

22 Сентября 2023 • 17:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 38 мин.

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо».

- У «Спартака» больше аргументов для победы. Уже несколько матчей подряд «красно-белые» имели преимущество. Но я не могу однозначно сказать, что команда Абаскаля победит, потому что «Динамо» с Личкой тоже нащупывает свою игру, а также понимание, как надо брать очки и выстраивать командную игру. Я бы не стал ставить деньги на победу той или иной команды в этом дерби. Мне бы просто хотелось видеть много болельщиков на игре. Она, думаю, будет очень интересной.

- Какой именно игры ждете?

- Думаю, что команды будут тратить много усилий в атаке, чтобы поддержать свое реноме.

- Какова вероятность повторения сценария кубкового матча?

- Это совсем другая игра, много других футболистов выйдет на поле. Повторения кубкового матча, думаю, не будет. Обе команды будут находиться в поисках счастья у чужих ворот.

- У «Динамо» не все гладко: в последних двух матчах команда не смогла выиграть. Это плюс для «Спартака»?

- Это минус для «Динамо». А как «Спартак» этим воспользуется, будем смотреть. Если скажет себе, что у соперника два поражения, то это может сказаться негативно. «Красно-белым» важно забыть, что делается у них внутри команды, и постараться поймать свою игру.

- Насколько создаст проблемы для «Динамо» непредсказуемый состав «Спартака»? Сейчас невозможно его предугадать даже специалистам.

- Это не играет никакой роли для «бело-голубых». «Динамо» идет своим путем и смотрит на своих футболистов. А все, что «Спартак» будет готовить к матчу, какие проблемы имеет, это только косвенно коснется подготовки гостей. Они не будут глубоко вникать в это и не станут отвлекаться на такие моменты в своей работе.

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- Какой итог матча кажется вам наиболее вероятным?

- Думаю, что будет ничья 1:1. Этот результат будет справедливым.

- Почему?

- Потому что эта игра за гранью логики. Эмоции будут перехлестывать. Уж очень эти команды хотят победить. И потом, я уверен, что эти соперники хорошо знают друг друга и им будет очень сложно преподнести какие-то сюрпризы. Учитывая все, что было ранее, ничья устроит обе команды.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо».
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