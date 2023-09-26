Рианчо: Промес — сильнейший игрок в РПЛ

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уровне нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«После ухода Малкома он может по праву считаться лучшим. На сегодняшний день Промес — сильнейший игрок в РПЛ. В «Спартаке» о нем будут говорить и после завершения карьеры», — заявил испанский специалист в интервью «РБ Спорт». По его мнению, «Спартаку» повезло с таким футболистом в своём составе.

Напомним, что Квинси Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец забил четыре гола при шести ассистах в 12 матчах в рамках всех турниров.