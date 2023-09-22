Кристофер Мартинс — о конкуренции: Мы не боремся друг с другом, мы вместе хотим привести «Спартак» к трофеям

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о высокой конкуренции в команде.

«Мотивирует ли меня конкуренция? Как и любого другого игрока. Самое главное, что у нас есть целый набор сильных футболистов — а значит, и больше возможностей добиться чего-то значимого по итогам сезона», — приводит слова Мартинса официальный сайт «красно-белых».

Хавбек заявил, что в команде никто не борется друг с другом, наоборот, все делают все возможное для завоевания новых трофеев.

В текущем сезоне 26-летний Мартинс принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и стал автором двух ассистов.