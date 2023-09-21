Личка оценил летнюю трансферную кампанию «Динамо»

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка оценил трансферную кампанию «бело-голубых» прошедшим летом.

«Те трансферы, которые мы совершили по итогу трансферного окна, отличные и уже приносят нам пользу. Надеюсь, дальше будет только лучше», — заявил чешский наставник в интервью «Матч ТВ». Также Личка отметил, что в руководстве обсуждали возможность подписания центрального защитника после ухода Сабы Сазонова в «Торино».

Напомним, что новичками «Динамо» летом 2023 года стали Андрей Кудравец, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль и Бителло.