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Личка оценил летнюю трансферную кампанию «Динамо»

21 Сентября 2023 • 12:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка оценил трансферную кампанию «бело-голубых» прошедшим летом.

«Те трансферы, которые мы совершили по итогу трансферного окна, отличные и уже приносят нам пользу. Надеюсь, дальше будет только лучше», — заявил чешский наставник в интервью «Матч ТВ». Также Личка отметил, что в руководстве обсуждали возможность подписания центрального защитника после ухода Сабы Сазонова в «Торино».

Напомним, что новичками «Динамо» летом 2023 года стали Андрей Кудравец, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль и Бителло.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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