Дьяков: «Динамо» хорошо усилилось и должно бороться за тройку

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о летних трансферах ЦСКА и «бело-голубых».

«ЦСКА с трансферами запаздывает каждый раз. Приобретает команда игроков уже ближе к концу трансферного окна. «Динамо» тоже вразброс, но все равно «бело-голубые» хорошо усилились и должны вести борьбу за топ-3», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

После восьми туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков. ЦСКА находится на седьмой позиции, имея в своей копилке 12 баллов.

В предстоящем туре команда Марцела Лички встретится в дерби со «Спартаком», а «армейский» коллектив сойдется в противостоянии с «Ростовом».