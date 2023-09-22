Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби

Российский специалист Борис Игнатьев поделился ожиданиями от столичного дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое состоится в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Наставник отметил, что ожидает боевой и динамичный матч, и какая команда проявит больше страсти и огня, та и добьётся победы.

«Атака, как правило, приносит удовлетворение болельщикам. При этом голов, думаю, будет немного», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби состоится завтра, 23 сентября, на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.