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Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби

22 Сентября 2023 • 23:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 19 ч. 10 мин.

Российский специалист Борис Игнатьев поделился ожиданиями от столичного дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое состоится в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Наставник отметил, что ожидает боевой и динамичный матч, и какая команда проявит больше страсти и огня, та и добьётся победы.

«Атака, как правило, приносит удовлетворение болельщикам. При этом голов, думаю, будет немного», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби состоится завтра, 23 сентября, на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Борис Игнатьев
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