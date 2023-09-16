Промес прервал серию матчей без голевых действий

Атакующий полузащитник и один из лидеров столичного «Спартака» Квинси Промес прервал свою серию матчей без голевых действий. Она насчитывала три игры подряд.

Напомним, в субботу вечером «Спартак» дожал дома «Сочи». В конце матча новичок «красно-белых» Срджан Бабич с ассиста Промеса поразил ворота Николая Заболотного – 1:0. А сам Промес теперь стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, в его активе – четыре голевые передачи. Помимо этого, в его активе в этом сезоне РПЛ два забитых гола.

После тяжёлой победы над южанами «Спартак» вырвался на пятое место турнирной таблицы и как минимум до завтра разделит его с екатеринбургским «Уралом». У обоих клубов по 13 баллов.

«Спартак» со скрипом победил «Сочи»