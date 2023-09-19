​Хлусевич рассказал об атмосфере в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о том, какая атмосфера сейчас царит в команде.

«Хорошая - даже учитывая, что были неудовлетворительные результаты. Между игроками и тренерским штабом в раздевалке всё в порядке», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Во вторник «Спартак» проведёт гостевой матч против «Пари НН» в четвёртом туре групповой стадии Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков.