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​Хлусевич рассказал об атмосфере в «Спартаке»

19 Сентября 2023 • 16:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о том, какая атмосфера сейчас царит в команде.

«Хорошая - даже учитывая, что были неудовлетворительные результаты. Между игроками и тренерским штабом в раздевалке всё в порядке», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Во вторник «Спартак» проведёт гостевой матч против «Пари НН» в четвёртом туре групповой стадии Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков.

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Спартак Москва Даниил Хлусевич
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