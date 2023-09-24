​Кечинов: «Спартак» немного, но был сильнее «Динамо»

Валерий Кечинов, в прошлом выступавший за московский «Спартак», прокомментировал итоги главного матча девятого тура российского чемпионата - встречу с московским «Динамо». Кечинов считает, что «Спартак» победил заслуженно, оказавшись чуть сильнее «бело-голубых».

- Игра, конечно, была тяжелая, но в принципе интересная. В принципе удача немного сопутствовала красно-белым. Но, на мой взгляд немного, совсем чуть-чуть, но «Спартак» сегодня был сильнее, чем «Динамо», - считает Кечинов, слова которого цитирует Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит неблизкий вояж в Самару и встреча с «Крыльями Советов».