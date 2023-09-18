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Камоцци: «Не я привёл в «Спартак» Николсона, Селюк сделал неверное и голословное заявление»

18 Сентября 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на резкое высказывание агента Дмитрия Селюка в свой адрес.

Ранее Селюк обвинил Камоцци в том, что тот привёл в московский клуб ямайского нападающего Шамара Николсона, который сейчас выступает на правах аренды за французский «Клермон».

«Я не знаю кто такой Дмитрий Селюк. И пригласить Николсона в «Спартак» было не моим решением. Селюк сделал совершенно неверное и голословное заявление», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В общей сложности за «красно-белых» нападающий успел провести 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Франко Камоцци Шамар Николсон
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Комментарии (1)
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Erling Viglafson
18 Сентября 2023 в 17:18
Кто такой Дмитрий Селюк - знают только его родственники и пара-тройка друзей. Для остальных он - говорящая голова в интернете, которая время от времени выплевывает какой-нибудь бред на футбольные темы.
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