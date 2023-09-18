Камоцци: «Не я привёл в «Спартак» Николсона, Селюк сделал неверное и голословное заявление»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на резкое высказывание агента Дмитрия Селюка в свой адрес.

Ранее Селюк обвинил Камоцци в том, что тот привёл в московский клуб ямайского нападающего Шамара Николсона, который сейчас выступает на правах аренды за французский «Клермон».

«Я не знаю кто такой Дмитрий Селюк. И пригласить Николсона в «Спартак» было не моим решением. Селюк сделал совершенно неверное и голословное заявление», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В общей сложности за «красно-белых» нападающий успел провести 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.