​Титов: Пруцев играет так, как мы

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о полузащитнике команды Даниле Пруцеве.

По словам Титова, для него загадка, почему Пруцев получает мало игрового времени. Экс-игрок «красно-белых» высоко оценил уровень полузащитника.

«Пруцев – это человек, который даёт скорость и объём, он играет вперёд. Раньше мы играли так постоянно. Нам даже угрожали: если не отдашь вперёд, то сядешь на лавочку. Поэтому мы отдавали вперёд и забегали за партнёра. Пруцев как раз это делать умеет, но при этом не играет», - цитирует Титова Metaratings.

После восьми туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на три очка.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 23 сентября. «Красно-белые» будут играть против «Динамо» на «Открытие Арене».