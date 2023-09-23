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Прудников предположил, как «Спартак» и «Динамо» будут играть до первого гола

23 Сентября 2023 • 12:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 36 мин.

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Динамо».

«Какой результат ожидаю увидеть? Надеюсь, что «Спартак» выиграет в дерби. Также думаю, что до первого гола в этой встрече игра команд будет осторожной», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 23 сентября. Старт поединка девятого тура Российской премьер-лиги запланирован на 19:00 по мск. За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, последняя очная встреча между командами завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 4:1.

Любопытная теория: Дерби «Спартака» и «Динамо» может закончиться со счётом 4:4

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Прудников
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