«Бабич – лидер на поле» — Кристофер Мартинс

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился комментарием о защитнике команды Срджане Бабиче, который перебрался в стан «красно-белых» минувшим летом.

«Бабич действительно здорово вписался в коллектив, привнес в команду новую энергию. Срджан — лидер на поле, это сразу чувствуется», — приводит слова Мартинса пресс-служба столичного клуба.

По мнению хавбека, у Бабича есть что-то общее с Самуэлем Жиго, но серб приехал не для того, чтобы стать новым Жиго, у него есть свое лицо.

В текущем сезоне Бабич забил уже два гола за «Спартак» в трех матчах чемпионата России и национального Кубка.