Гладилин: Бабич может повторить путь Видича

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре новичка «красно-белых» Срджана Бабича.

«Возможно, Бабич повторит путь Видича. «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры. Бабич сделал правильный выбор», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». Гладилин выразил уверенность, в том, что новичок «Спартака» станет лидером команды, отметив отдельно большую уверенность в оборонительных действиях «красно-белых».

Напомним, что Срджан Бабич стал футболистом «Спартака» в августе 2023 года из испанской «Альмерии». В четырёх матчах в составе нового клуба игрок забил два мяча.