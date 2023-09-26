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Гладилин: Бабич может повторить путь Видича

26 Сентября 2023 • 19:31 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре новичка «красно-белых» Срджана Бабича.

«Возможно, Бабич повторит путь Видича. «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры. Бабич сделал правильный выбор», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». Гладилин выразил уверенность, в том, что новичок «Спартака» станет лидером команды, отметив отдельно большую уверенность в оборонительных действиях «красно-белых».

Напомним, что Срджан Бабич стал футболистом «Спартака» в августе 2023 года из испанской «Альмерии». В четырёх матчах в составе нового клуба игрок забил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Неманья Видич Валерий Гладилин Срджан Бабич
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