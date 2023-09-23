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Щербаченко: «Абаскаль сделал выводы, а Личка выпустил непонятный состав» эксклюзив

23 Сентября 2023 • 21:54 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
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Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от московского дерби в девятом туре чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

- Все ждали искромётного футбола, а Абаскаль действительно решил сыграть на контратаках, и в этом «Спартаку» помог быстрый гол. Абаскаль сделал выводы, исходя из предыдущих матчей. «Спартак» не разваливался, хорошо выглядел в обороне и также был нацелен на чужие ворота. Если бы забили Бонгонда и Промес, он мог выиграть крупно. Нельзя сказать, что это был даже полупровальный матч для «Спартака» или что ему повезло одержать победу. Было видно, что «Спартак» знает, как ему играть против «Динамо».

А «Динамо» не реализовало свои моменты. Селихов получил травму, но вышедший на замену Максименко выглядел неплохо, спасал свои ворота. Удивило, что у «Динамо» в основе были восемь легионеров, а из российских футболистов, кроме вратаря, – только Смолов и Тюкавин. Но когда вышли на замены Скопинцев, Гладышев и Макаров, особой разницы я не увидел. По-моему, у «Динамо» был непонятный выбор основного состава. Но, как говорится, Личка – главный тренер, и он отвечает результат, а результат на табло.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Марцел Личка Гильермо Абаскаль
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