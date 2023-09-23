Бителло и Чавес в основе: «Динамо» назвало состав на игру со «Спартаком»

В девятом туре чемпионата России «Динамо» сыграет на выезде против «Спартака». Рулевой «бело-голубых» Марцел Личка решил включить в стартовый состав на московское дерби таких игроков:

Шунин, Даса, Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин.

Арбитр Павел Кукуян даст свисток о начале дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на страницах LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.