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Шпилевский: «Благодарен «Динамо» за интерес»

25 Сентября 2023 • 20:53 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал переговоры с руководством московского «Динамо» прошедшим летом.

«Благодарен «Динамо» за интерес и желание видеть меня в команде как главного тренера. Но время показало, что я все сделал правильно. Что будет потом? Никогда не говори «никогда», - заявил белорусский специалист в интервью «РБ Спорт».

Несмотря на возможность переезда в Россию, Шпилевский отметил, что видит своё будущее в европейских клубах. По словам тренера, сейчас он полностью сосредоточен на «Арисе», с которым недавно был переподписан контракт на три года.

Под руководством Алексея Шпилевского кипрский клуб впервые в истории стал чемпионом и вышел в групповой этап Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Шпилевский
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