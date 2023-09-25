Шпилевский: «Благодарен «Динамо» за интерес»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал переговоры с руководством московского «Динамо» прошедшим летом.

«Благодарен «Динамо» за интерес и желание видеть меня в команде как главного тренера. Но время показало, что я все сделал правильно. Что будет потом? Никогда не говори «никогда», - заявил белорусский специалист в интервью «РБ Спорт».

Несмотря на возможность переезда в Россию, Шпилевский отметил, что видит своё будущее в европейских клубах. По словам тренера, сейчас он полностью сосредоточен на «Арисе», с которым недавно был переподписан контракт на три года.

Под руководством Алексея Шпилевского кипрский клуб впервые в истории стал чемпионом и вышел в групповой этап Лиги Европы.