​Червиченко: «Не могу сказать, что по сезону «Спартак» лучше «Динамо»

В субботу «Спартак» и «Динамо» проведут московское дерби в рамках девятого тура чемпионата России. Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака», прокомментировал тот факт, что недавно «красно-белые» на своём поле разгромили динамовцев в Кубке России со счётом 4:1.

«Спартак» доминировал только в первые минут 20-30, поэтому не могу сказать, что по сезону «Спартак» лучше, чем «Динамо». В любом случае «Динамо» сейчас выше «Спартака» в турнирной таблице», - цитирует Червиченко Sport24.

Дерби Москвы между «Спартаком» и «Динамо» на «Открытие Арене» стартует 23 сентября в 19:00 по московскому времени. На текущий момент «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги (13 очков), а «бело-голубые» - четвёртое (15 очков).