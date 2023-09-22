Смирнов: «У Абаскаля хорошие идеи, но не хватает стабильности»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Смирнов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Смирнов назвал 34-летнего испанца интересным специалистом, отметив при этом, что ему не хватает стабильности. По мнению эксперта, тренер «Спартака» слишком часто меняет тактику игры.

«То, что он интересный специалист, — это точно. У него хорошие идеи, временами «Спартак» показывает хороший футбол. Но стабильности не хватает. Хорошо, когда команда может по-разному играть, но менять через тур это, наверное, неправильно», — цитирует Смирнова «РБ Спорт».

В восьми турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 23 сентября, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.