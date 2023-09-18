​Кечинов рассказал, в каком случае «Спартак» может стать чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком случае «Спартак» может завоевать титул чемпиона России.

«Футболисты очень качественно играют у «Спартака», особенно впереди, если подтянут оборону, то, конечно же, шансы будут хорошие. Тем более мы сейчас видим, что все команды теряют очки, и те, кто впереди – «Краснодар», ЦСКА - все теряют», - цитирует Кечинова ТАСС.

Кечинов отметил, что «Спартак» на текущий момент всего лишь на пять зачётных баллов отстаёт от лидера Премьер-лиги, которым является «Краснодар» (13 очков против 18).

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 23 сентября – против «Динамо» на своём поле.

Отметим, что в каждом из пяти последних сезонов чемпионом России становился «Зенит».