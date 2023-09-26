Агент Тюкавина: «Сойдутся все условия — продлим контракт»

Алексей Сафонов, представитель нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о перспективах нового контракта форварда.

«Сойдутся все условия — продлим контракт. Не хочется эту тему мусолить. Эти разговоры раздражают и Костю, и меня», — заявил агент игрока «бело-голубых», чьи слова приводит «РБ Спорт». Сафонов отметил, что сейчас у Тюкавина есть полтора года по действующему соглашению, а говорить о продлении подробнее будут только после появления конкретики.

Напомним, что Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо», выступая за основу с 2021 года. В 12 матчах нынешнего сезона нападающий забил три гола при четырёх ассистах.