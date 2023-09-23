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Два бриллианта из Испании и два Александра: кто добыл «Спартаку» минимальную победу над «Динамо»

23 Сентября 2023 • 21:35 Комментировать (4)
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Позади треть сезона, кажется, уже можно признать феноменальными трансферы Тео Бонгонда и Срджана Бабича. Селекционеры «Спартака» сумели откопать в Испании настоящие бриллианты, класс этих легионеров точно соответствует (а может и превосходит) РПЛ. Сегодня они на пару с двумя Александрами (Максименко и Соболев) добыли победу в московском дерби. Потихоньку возвращается «Спартак», третья победа подряд одержана.

У «красно-белых» многое получалось, но счёт минимален и был реальный шанс упустить победу. Кто же из футболистов Абаскаля внёс наибольший вклад в этот успех? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 15:20, в створ ворот – 6:6, угловые – 4:8. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва1:0Динамо Москва
(1:0) Бонгонда Тео7'  
Селихов Александр 46' (Максименко Александр ( 46'  84') Денисов Даниил  87'Дуарте Алексис 88' (Чернов Никита ( 88') Бабич СрджанХлусевич ДаниилМозес Виктор 66' (Зиньковский Антон ( 66') Мартинс КристоферПруцев Данил 79' (Умяров Наиль ( 79') Бонгонда Тео 66' (Зобнин Роман ( 66') Соболев Александр Сергеевич  90'Промес Квинси
Запасные: Свинов ИльяМаслов ПавелМедина ХесусРябчук ОлегЛитвинов РусланДжикия ГеоргийИгнатов Михаил
Шунин АнтонДаса ЭлазарМаричаль Николас 90' (Лесовой Даниил ( 90') Бальбуэна ФабианФернандес РобертоЧавес Луис  90'БителлоКарраскаль Хорхе 74' (Гладышев Ярослав ( 74') Смолов Фёдор 65' (Скопинцев Дмитрий ( 65') Нгамалё НиколяТюкавин Константин 74' (Макаров Денис ( 74')
Запасные: Бессмертный СтаниславЛещук ИгорьРасулов КурбанГрулёв ВячеславЛепский ИванКутицкий Александр
23 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – б/о. Однажды сделал бильярдный вынос, разогнав контратаку, в другой раз заигрался с Дуарте, едва не привезя момент. Обнулился, так сказать.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. А вот и первый бриллиант. И как уж селекционеры «Спартака» рассмотрели Бабича, моментально ставшего столпом РПЛ. Складывается ощущение, что невозможно его пройти или подвинуть. Четыре раза Срджан просто выдавливал форвардов из штрафной, два перехвата совершил, вообще не терял позицию.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Рядом с Бабичем хорошеет и Дуарте. Алексис ошибся однажды, перемудрив рядом с Бителло, но в остальном действовал надёжно. Три чистых подката Дуарте лишили соперников возможности для удара, даже подключения в атаку получались у парагвайца.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,5. Как и у Хлусевича. Даниил на совесть отпахал левую бровку, про существование Карраскаля мы и не вспоминали – пять выигранных единоборств из шести, четыре отбора. Впереди два обостряющих прострела, своевременные подключения.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. А вот фланг Денисова проседал, сильно проседал. «Динамовцы» предпочитали атаковать через Нгамалё, потом ещё Макаров включился, посадивший на карточку Даниила. В единоборствах Денисов сегодня был слаб, проиграл четыре из пяти.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Соскучился Пруцев по основному составу в РПЛ, играл с удвоенной энергией и доказал, что достоин старта. Успевал и в опорной зоне подчистить, и атаку вторым темпом поддержать, выполнив три ключевые передачи. Включения Пруцева доставили много проблем обороне «Динамо».

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. На привычном уровне отыграл Мартинс. Без нервов, не тушевался под давлением, регулировал темп. Но сегодня был слабоват в единоборствах, проиграв пять эпизодов из девяти. Четыре потери совершил и четыре фола, что, правда, для опорного полузащитника не так и много.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Подустал Мозес за 65 минут игрового времени, а так, конечно, не был кандидатом на замену. Очень хорошо корпус ставил, поле оглядывал, передачи раздавал. 30 из 34 дошли до адресата, причём основную часть передач Мозес делал вперёд, а три из них помогли развить опасную атаку.

ТЕО БОНГОНДА – 8,5. Какой же вдохновенный футбол показал Бонгонда. Тут и пяточки, и рабоны, и всё это в такт, в тему, полезно. Четыре удара в створ ворот, голевой эпизод решил просто шикарно, трижды удачно шёл в дриблинг. Жаль, что Абаскаль заменил его так рано.

КВИНСИ ПРОМЕС – 6,5. И Промес хорош, именно он развил голевую контратаку на старте матча, но что-то не идёт в завершении у Квинси, да во владении передерживает часто. 100-процентный момент загубил в концовке матча, а обострил всего дважды, столько же, например, успел Роман Зобнин.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Одна только голевая передач заслуживает дополнительного балла. От боковой линии вырезал такую диагональ – блеск. Дальше Соболев был хорош в прессинге, в борьбе. Четыре раза заработал штрафной удар, 13 раз вступал в единоборства, правда, выиграл чуть меньше половины (6).

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 8,0. Отлично вошёл в игру, попав на тайм «динамовского» преимущества. Потащил три удара Тюкавина с близкой дистанции, не дал отличиться Бальбуэна в похожей ситуации. Итого пять сейвов и ни одного проходного удара.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о. 

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Спартак Москва Динамо Москва
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Комментарии (4)
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redwhite1959
23 Сентября 2023 в 21:57
То есть, дальнейшее усиление для команды надо искать в Ла Лиге!)) Прецедент уже есть - к итальянцу Каррере ехали игроки из Серии А. К испанцу Абаскалю поехали игроки из Ла Лиги. И как видим - очень качественные по меркам РПЛ и не за бешеные деньги. Ещё пару таких ТО - и у "Спартака" состав будет что надо!))
sierge
23 Сентября 2023 в 21:50
Не перехвалите. Футбол был как всегда с Динамо дворовый - без центра поля
ингерман
23 Сентября 2023 в 21:50
ай игра была равна.. дабро пажаловаць в калхозингавую лигу.. А-ха-ха-ха! )))
sierge
23 Сентября 2023 в 21:50
Не ты сам там сиди
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